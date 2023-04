Een doula bij de bevalling, steeds meer vrouwen kiezen ervoor: ‘Moeders willen mooie ervaring’

Vermiste Duitse vrouw ‘in goede gezondheid’ teruggevon­den op Texel

De 46-jarige Duitse vrouw die sinds zaterdagmiddag op Texel werd vermist, is in ‘goede gezondheid’, gevonden, meldde de politie maandag op Twitter. De vrouw was zaterdag rond 14.00 uur voor het laatst gezien op het eiland. Bij de zoektocht naar de vrouw werden onder meer een politiehelikopter, speurhonden en het Veteranen Search Team ingezet.