Eén dode en veel overlast door harde wind, zwaartepunt voorbij

VIDEODe harde en soms stormachtige wind heeft op verschillende plaatsen in Nederland overlast veroorzaakt door onder andere omgewaaide bomen. Daarbij kwam in het Overijsselse Dalfsen iemand om het leven. De komende uren wordt het wat rustiger maar in het waddengebied zal dat pas vannacht het geval zijn. In de loop van morgen wordt het ook wat droger maar het is nog altijd te koud voor de tijd van het jaar, zegt Alfred Snoek van Weerplaza.

Het dodelijke slachtoffer is een 43-jarige man uit Groningen. Hij overleed nadat een omvallende boom op hem terecht was gekomen. Dat gebeurde tijdens een wandeling op de Maneweg in Dalfsen (Overijssel). De politie onderzoekt de zaak.

Volledig scherm Een gekantelde vrachtwagen op de A16 bij Moerdijk. © Videostill

De harde zuidwester, die in de loop van de middag naar west draaide, veroorzaakt(e) op verschillende plekken hinder op het spoor en op wegen. Zo meldde ProRail dat het treinverkeer tussen Ede en Arnhem stilligt door een omgewaaide boom. Daarbij is schade ontstaan aan de bovenleiding. Het oplossen van de storing gaat zeker tot laat in de avond duren. Ook rijden er tussen Meppel en Hoogeveen geen Sprinters omdat er een voorwerp op het spoor ligt, aldus NS. Ook waren er storingen omdat op meerdere plekken plastic tegen de bovenleidingen waaide, meldde een NS-woordvoerder.



Tussen Rotterdam Centraal en Breda reden door de harde wind minder treinen op de hogesnelheidslijn waardoor vertragingen optraden. Dinsdagochtend waaiden op het traject bouwhekken op het spoor. Dinsdagmiddag ondervond het treinverkeer tussen Heerlen en Herzogenrath hinder door een boom die tegen de bovenleiding was gewaaid.

De storm maakte het een aantal campinggasten in Bunnik vandaag heel moeilijk. Bekijk hieronder de video.

Van Brienenoordbrug en IJsselmeer

Weggebruikers moeten vooral langs de kust en in het zuidoosten van het land rekening houden met harde wind, liet de ANWB weten. Een woordvoerder stelde dat er risico’s zijn als mensen met bijvoorbeeld een lege vrachtwagen of een aanhanger de weg op gaan. Zo schaarde er rond het middaguur een auto op de Van Brienenoordbrug (A16) in Rotterdam richting Breda. Enkele uren later kantelden de aanhangers van een vrachtwagen op de Moerdijkbrug naar Breda. De aanhangers werden vanwege de harde wind met banden gezekerd aan de railing.

Ook op het water veroorzaakte de wind problemen. Zo sloegen een stuk of tien leden van de koninklijke marine overboord tijdens een oefening op het IJsselmeer. Alle drenkelingen werden ongedeerd uit het water gehaald. ,,Ze hadden wel lichte onderkoelingsverschijnselen”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De wind speelt ook de Dodenherdenking in onder meer Utrecht en Leeuwarden parten. Het waait te hard om de vlag halfstok te hangen op verschillende torens in de Domstad. Zo wappert er geen vlag op onder meer de Geertekerk, Jacobi- of Domtoren. Op het stadskantoor en -huis hangen vanaf het begin van de avond wel vlaggen halfstok. In Leeuwarden wordt de vlag niet halfstok gehangen op onder meer de kerktoren Oldehove en de Grote Kerk.

Zwaarste windstoot

Het KNMI heeft code geel afgegeven tot zeker 18.00 uur vanwege harde wind. Langs de kust waait het hard tot stormachtig. Daarbij zijn zware windstoten mogelijk tot 75-80 kilometer per uur. ,,De zwaarste windstoot had een snelheid van 97 kilometer per uur en werd gemeten bij Hoek van Holland’’, zei weerman Alfred Snoek omstreeks 16.45 uur.

De gemiddelde windkracht bedroeg boven land volgens hem 6 tot 7 Beaufort en boven zee 8 Beaufort. Het ergste hebben we volgens hem achter de rug. ,,De buien nemen de komende uren af, de wind ook, al zal die in het wadden- en noordelijke kustgebied pas vannacht verdwijnen.’’

Koude Bevrijdingsdag

Door de invloed van een actief lagedrukgebied boven de Noordzee trekken woensdag ook nog talrijke buiten over ons land maar in de loop van de dag wordt het droger, voorspelt de weerman. ,,Vooral in de middag wordt het vanuit het westen droger.’’

Met maximumtemperaturen tussen 9 en 11 graden en de nog steeds stevige wind voelt het kouder aan dan het is. ,,Door corona zijn er net als vorig jaar geen bevrijdingsfestivals maar het weer is er ook niet echt naar.’’ Als het kwik in De Bilt onder de 11,1 graden blijft steken, eindigt Bevrijdingsdag 2021 zelfs in de top 10 van koudste 5 mei-dagen gelet op de maximumtemperatuur.

Zomerse waarden

Toch klimmen de temperaturen langzaam uit het dal en kunnen ze komend weekend zomerse waarden bereiken. Snoek: ,,Zaterdag kan het op sommige plaatsen in het zuiden en oosten van het land al zo'n 20 graden worden. Zondag verwachten we dat in heel het land met in Brabant, Limburg en Gelderland wellicht 24 tot 25 graden’’, aldus de weerman.

