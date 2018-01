Een derde van de leraren stopt voor zijn dertigste

Dat terwijl de interesse om als leraar aan de slag te gaan groot is onder hoogopgeleide Nederlanders. Ruim 40 procent zou met een overstap naar het onderwijs iets goeds willen doen voor de maatschappij en het beste uit leerlingen willen halen, blijkt uit onderzoek onder bijna 1.400 respondenten in opdracht van PBT (Platform Bèta Techniek ). Om precies dezelfde redenen kiezen jonge leraren voor een baan in het onderwijs.



Toch stopt een derde van de jonge docenten voor zijn 30ste met lesgeven en zien potentiële leraren met een ander beroep uiteindelijk vaak af van een overstap. De redenen: het gebrek aan carrièreperspectieven en uitdaging, een laag salaris en de werkdruk. Het onderwijs wordt daarnaast gezien als een fuik: als je er eenmaal in zit, is overstappen naar het bedrijfsleven moeilijk, net zoals het ingewikkeld is vanuit het bedrijfsleven als docent aan de slag te gaan.

Gestimuleerd

Het PBT pleit er dan ook voor het overstappen van én naar het onderwijs gemakkelijker te maken. Nieuwe aanwas vanuit het bedrijfsleven kan zo worden gestimuleerd. Ook moet het gemakkelijker worden het leraarschap te combineren met een carrière in het bedrijfsleven of het onderzoek. Op die manier wordt voorkomen dat leraren de lust tot lesgeven verliezen omdat ze geen uitdaging meer zien in het uitoefenen van hun vak.