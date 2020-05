Nederland heeft een probleem met antisemitisme, en nee, dat is niet alleen voorbehouden aan één deel van de bevolking, hoezeer sommige mensen dat ook zouden willen.



In een appgroep van de JOVD, de jongerentak van de VVD, werden naar hartenlust smakeloze afbeeldingen gedeeld, bijna allemaal rechts-extremistisch van karakter.



De screenshots lekten uit en de terechte ophef was geboren.



We zagen al eerder, vorige week, hetzelfde gebeuren bij Forum voor Democratie. Ook daar zat een aantal millennials geitend de Tweede Wereldoorlog te verheerlijken, alsof een genocide op 6 miljoen onschuldigen hetzelfde was als een spelletje op de PlayStation.



Inmiddels heeft Hugo Westerlaken, een CDA-raadslid uit Lopik, zijn functie neergelegd, omdat hij een van deelnemers aan de appgroep was.



Een CDA’er verdwaald in het bos van de rechts-extremisten, het zou zomaar een landelijke trend kunnen worden, gezien de ontwikkelingen in Brabant.



Maar daar gaat het even niet over.



Wat opvalt, is dat het historisch besef onder jongeren, of ze nu een allochtone of autochtone achtergrond hebben, steeds vaker te wensen overlaat.