Edwin zit met gezin vast in vliegtuig op Schiphol na vakantie in Zuid-Afrika: ‘Niemand weet wat ze met ons moeten’

VIDEODe zonnige vakantie van Edwin Veekens (46) en zijn vrouw en dochter in Zuid-Afrika is bij aankomst op Schiphol in mineur geëindigd. Met zo’n vierhonderd reizigers zit het Rotterdamse gezin vast in het vliegtuig. Vanwege de nieuwe coronavariant die opdook in Zuid-Afrika, mag niemand het toestel verlaten. ,,Als we in quarantaine moeten, kan ik mijn twee oudste dochters niet zien.”