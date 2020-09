Eddy (63) bedankt Duitse artsen die hem redden van coronadood: ‘Ik heb alleen vage herinneringen’

Een klein wonder. Zo noemden artsen in het Duitse Osnabrück het gisteren dat Eddy Siemes uit Aalten weer gezond voor hen stond. De van corona herstelde Nederlander, die in april in kritieke toestand het ziekenhuis werd binnengebracht, wilde hen persoonlijk bedanken voor het redden van zijn leven.

Dat deed hij met een grote geschenkdoos Merci-chocolade en een ansichtkaart met het opschrift “Super”, meldt de stad Osnabrück op haar website. ,,Jullie hebben echt zeer goed werk verricht. Bedankt daarvoor’’, zei de zestiger tegen de artsen en de eveneens uit Nederland afkomstige Frans Blok, ceo van het Klinikum Osnabrück. Siemes, vergezeld door echtgenote Jannie en dochter Karin, kreeg als waardering voor zijn sympathieke gebaar een informatiepakket van de Westfaalse Hanzestad met draagtas en kaartje voorzien van de tekst: ‘Ich komm’zum Glück aus Osnabrück’ (Gelukkig kom ik uit Osnabrück).

De beroepschauffeur uit de Achterhoek had naar eigen zeggen nog een tweede reden waarom hij het ziekenhuis wilde bezoeken. ,,Ik heb alleen vage herinneringen en wilde daarom nog een keer terugkomen om te zien wie mijn leven hebben gered en waar ik ben behandeld”, legde Siemes uit. Een bezoek aan de kamer waar hij in april lag, was niet mogelijk omdat de ruimte zich bevindt op de intensive care-afdeling waar nog steeds coronapatiënten worden behandeld. In plaats van de echte kamer lieten de artsen hem een soortgelijke kamer op de nieuwe intensive care zien.

Siemes verbleef 22 dagen in het ziekenhuis in Osnabrück. ,,Het Duitse leger bracht hem binnen nadat collega’s in het ziekenhuis in Nijmegen contact met ons hadden opgenomen. Het was iets na middernacht op donderdag 2 april. Hij had meervoudig orgaanfalen - behalve de longen waren ook zijn hart en nieren beschadigd - en ook een veneuze trombose (bloedklonter in een van de aderen, red.). Hij voelde zich erg slecht. De eerste dagen waren bijzonder kritisch’’, zei de hoofdarts van de afdeling anesthesiologie en chirurgische intensive care Peter Teschendorf terugblikkend.

Verkeerd beademd

Vlak na aankomst in het Duitse ziekenhuis traden nog meer complicaties op. Dit omdat Siemes enkele dagen was beademd met een anesthesieapparaat dat daarvoor eigenlijk ongeschikt was en hem van zuivere zuurstof had voorzien, verklaarde hoofdarts Volker Schulte van de afdeling Neurologie. ,,We hebben hem eerst goed beademd en zijn pas daarna doorgegaan met verdere beademing. Het belangrijkste was het falen van de organen onder controle te krijgen maar het vinden van de juiste therapie was lastig’’, aldus Schulte.

Beide artsen waren erg blij om Siemes te zien. Zijn overlevingskansen waren volgens hen erg klein. ,,Het is een klein wonder dat hij hier nu weer zo gezond staat”, zei Teschendorf.

Siemes, een van twee Nederlanders die in het ziekenhuis werden behandeld, werd na zijn verblijf in Osnabrück weer teruggebracht naar Nijmegen voor verdere behandeling. ,,Die duurde nog 82 dagen’’, vertelde hij de Duitse artsen. De Nederlander weet naar eigen zeggen niet hoe hij besmet is geraakt met het coronavirus. ,,Ik was eerst een week thuis maar voelde me steeds slechter. Daarop kwam ik terecht in het ziekenhuis in Nijmegen, van waaruit ik twee dagen later werd overgebracht naar Osnabrück.’’

De beroepschauffeur reed de afgelopen jaren regelmatig met zijn vrachtwagen langs Osnabrück zonder daar een speciaal gevoel bij te hebben. Dat is voortaan anders.

