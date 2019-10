Echtpaar treft thuis enorme ravage aan: ‘Heel heftig’

De schade is enorm, en ze zijn hevig geschrokken. Maar Benny en Marion Rosink, de bewoners van het huis aan de Dorpsstraat in Enter waar donderdagavond een busje naar binnenreed, zijn vooral blij dat er niemand ernstig gewond is geraakt.

Hij heeft nog wel bibberende knieën, vertelt Benny Rosink, die vannacht samen met zijn vrouw bij een van de kinderen heeft overnacht. „Als we gisteren iets eerder thuis waren geweest had ik hier misschien wel niet meer gestaan.” Tussen het puin kijkt hij naar de plek waar hij anders waarschijnlijk in de stoel televisie had zitten kijken. Voor de muur waarin het busje een groot gat heeft achtergelaten.

Condoleance

Volledig scherm De bus reed frontaal de woning binnen © Wouter de Wilde

De bewoners waren donderdagavond op een condoleance, die langer duurde dan verwacht. „Een begrafenis heeft eigenlijk een andere voorkomen”, zegt Marion Rosink.

„Dat is het belangrijkste, dat er niemand ernstig gewond is geraakt.” Ze hebben gehoord dat het ook goed gaat met de bestuurder van het busje, die naar alle waarschijnlijkheid onwel is geworden terwijl hij vanaf de parkeerplaats van het tegenover gelegen restaurant Bistro T-Bone kwam rijden. „En het was koopavond, dan is het druk in Enter: er had ook zomaar iemand kunnen fietsen. Gelukkig was dat niet het geval.”

Hele straat vol brandweer

Maar het was wel schrikken bij thuiskomst, vertelt haar man. „De hele straat stond vol met brandweer, politie, overal zwaailichten. En dan kom je binnen, dan zie je dit, en dat is… ja, het is moeilijk te omschrijven. Niet leuk.” De ravage is inderdaad groot. Middelpunt is een grote kast, een eind naar binnen geschoven en helemaal vernield, waarin servies en souvenirs stonden. De kopjes, schoteltjes en herinneringen liggen gebroken bezaaid over de grond, tussen het puin en stenen. Het gaat wel even duren voor alles weer in orde is, denkt Benny Rosink. „Het zou best kunnen dat de hele voorpui vervangen moet worden, een deel van het dak is ook ontzet.”

Het was dan ook een flinke knal, vertelt buurvrouw Annelies Lohuis, die wel thuis was op het moment van het ongeluk. „Ik hoorde een hele harde klap, dacht eerst dat misschien twee auto’s op elkaar waren gebotst. Toen zag ik wat er was gebeurd. Heel heftig. Ik ben erg geschrokken, dat waren we allemaal hier in de buurt.”

Volledig scherm De ravage is enorm © Karin Veldwachter