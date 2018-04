Echtpaar Nieuwe Pekela op niet-natuurlijke wijze omgekomen

De slachtoffers zijn een vrouw van 58 en een man van 62 jaar. Het gaat om het echtpaar dat in het huis woonde, meldt Dagblad van het Noorden.



Hun lichamen werden gisteren rond 11.30 uur aangetroffen in een huis aan de straat Kienholt. Nadat duidelijk werd dat geen sprake was van natuurlijk overlijden, is forensisch onderzoek gedaan en is een buurtonderzoek opgestart. De lichamen zijn voor een schouw overgebracht naar het UMC Groningen.



Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, wil de politie nog niet meer informatie vrijgeven.