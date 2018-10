Echo moet honderden cosmetische missers voorkomen

De meeste fouten worden nu gemaakt met fillers, de gel die wordt ingespoten om lippen, rimpels en jukbeenderen voller te maken. Als het verkeerde middel wordt gebruikt of een bloedvat verstopt raakt, kan het vreselijk misgaan. Patiënten krijgen last van ontstekingen, harde of rode bulten en jeuk. Soms sterft zelfs een deel van de huid af. Vorige week werd in het Erasmus MC met spoed een vrouw geholpen die blind dreigde te raken aan één oog, nadat het vulmiddel verkeerd was geplaatst bij haar neus. Afgelopen jaar behandelde het academische ziekenhuis in Rotterdam 750 patiënten bij wie de verjongingskuur totaal verkeerd uitpakte. Het aantal klachten groeit zo hard dat het Erasmus MC sinds 2011 een speciaal complicatiespreekuur heeft en onderzoek doet naar de probleemgevallen. Sinds kort leidt het ziekenhuis artsen uit het hele land op om gebruik te maken van de echo vóórdat ze een filler-injectie zetten. Volgens cosmetisch arts Leonie Schelke en dermatoloog Peter Velthuis, die onderzoek deden naar de echo, kan gebruik van de apparatuur honderden complicaties per jaar voorkomen. Met de geluidsgolven die de echo afgeeft, worden de bloedvaten in het gezicht zichtbaar, waardoor misprikken bijna onmogelijk is. Gebeurt dat toch, dan kan er direct een oplosmiddel worden gegeven. Het onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd in het Journal of Cosmetic Dermatology.

Letsel

De laatste cijfers dateren uit 2016. Toen werden in Nederland 390.000 botox- en fillerbehandelingen uitgevoerd, waarvan 86,5 procent bij vrouwen. Hoe vaak het jaarlijks misgaat, is niet bekend. Schelke en Velthuis schatten zo’n tweeduizend keer. Lang niet alle problemen worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Van de 101 meldingen in vijf jaar tijd was er bij twaalf meldingen sprake van blijvend letsel, zoals verminking of littekens.



Wanneer het leed al is geschied, helpt de echo om erger te voorkomen, zegt Schelke. ,,Soms kan een filler van vijftien jaar geleden plots gaan ontsteken. Met de echo hebben we de bron binnen een paar minuten gevonden en kunnen we de filler heel precies verwijderen. Nu moeten artsen nog in het wilde weg prikken.”



Ze roept de circa driehonderd cosmetisch klinieken in het land op om te gaan werken met een echo. ,,Laat het een gouden standaard worden. Net zoals de echo nu heel normaal is bij zwangerschappen of bij de behandeling van spataderen.”



Ali Pirayesh, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), noemt de echotechniek ‘onzinnig’. Cosmetisch artsen kunnen beter een bijspijkercursus anatomie volgen. ,,Als je je naald onder echo een millimeter verplaatst, kun je al verkeerd zitten. Bovendien toont de scan de kleinste bloedvaatjes niet. De echo geeft een schijnveiligheid.”