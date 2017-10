Dyslectici lijken baat te hebben bij 'magische lamp'

De onderzoekers van de Universiteit van Rennes ontdekten het verschil tijdens een kleine studie. Ze bestudeerden de ogen van 30 mensen met en 30 mensen zonder dyslexie. In het oog zijn kegeltjes aanwezig, waarmee mensen rood, blauw en groen kunnen onderscheiden. Het probleem zou hem zitten in de blauwe cellen. In een stukje van het oog ontbreken die. Het gat dat daardoor ontstaat, is bij mensen zonder dyslexie in het ene oog en in het andere ovaal of anders gevormd. Daardoor ligt de focus op het ene oog met het ronde gat.