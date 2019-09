Dwarslaesiepatiënt Maarten geeft dokters ultiem ‘bedankje’ met Rapenburgrace

Op de kade rolde Jorissen (26) elke meter mee in zijn rolstoel. De jongen raakte drie jaar geleden ernstig gewond tijdens een feestje. ’s Nachts dook hij in een zwembad dat hij die middag nog eigenhandig had geïnstalleerd in de tuin van zijn studentenwoning. Hij liep een dwarslaesie op en zal nooit meer kunnen lopen. ,,De dag voor de Rapenburgrace was ik zenuwachtig of iedereen wel zou komen opdagen, maar het is supergoed gegaan. Ik ben nog steeds aan het zweven. Het blijft ontzettend cool dat er zoveel mensen meededen en langs de gracht stonden’’, blikt Jorissen terug. Hij ziet de inzameling als ultiem ‘bedankje’ aan alle zorgmedewerkers, onder wie topchirurg Wilco Peul, die hem in het jaar na het ongeluk hebben geholpen. ,,Zo kan ik iets terugdoen.’’