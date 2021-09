Dwangsom voor theater na te volle zaal Theo Maassen, bezoekers: ‘De boete betalen we met zijn allen’

De vriendin van Gert-Jan van Büseck uit Haarlem is totaal verbijsterd over zoveel camera’s en microfoons voor de ingang van het gloednieuwe theater in het hart van de Haarlemse rosse buurt. Ze ziet het goed; de rode loper ligt niet uit. Het is geen wereldpremière en het stikt er ook niet van de bekende Nederlanders. Theo Maassen wil zijn nieuwe voorstelling hier voor een select gezelschap uitproberen. Toch wanen de 120 bezoekers zich even een beroemdheid met al die journalisten voor de deur. ,,Ik had wel een mooie jurk aan mogen trekken”, lacht ze als ze haar vriend meetrekt naar binnen omdat hij in haar ogen veel te lang de pers te woord staat.