Dwang-tbs voor kinderlokker die aangevallen werd door wraakvader

De tbs wilde hij zelf ontlopen door niet mee te werken aan psychologisch onderzoek, maar de rechtbank vindt het uit eerdere rapportages overduidelijk dat de man zodanig gestoord is dat hij niet zomaar terug de maatschappij in kan.

De rechtbank pakte in het vonnis flink uit richting de man (48). Zijn gedrag noemt ze volstrekt onacceptabel en uitermate kwalijk. De dochter van zijn ex, die hij op sekssites plaatste, zag haar hele sociale leven wegvallen en ze zal nog jaren last blijven houden van alles wat hij op internet zette.

Kogelgat

Toen de man vorig jaar vrij kwam uit de tbs, zette hij foto's van het toen 13-jarige meisje op internet, waarbij ze om seks vroeg. Hij gaf dat zelf toe en zei dat het hem spijt. Dat hij haar moeder een fotootje van de dochter stuurde met een kogelgat in haar hoofd was volgens hem per ongeluk. Dat gelooft de rechtbank niet, hij heeft nooit verteld wat dan wel de bedoeling was van dat bericht en naar wie hij het wel wilde sturen.

Dat hij bloemen en chocolade in de tuin van de dochter van Mario Haazen had gelegd, ontkende hij. Dat was in de brandgang en hij had dus geen erfvredebreuk gepleegd. Ook dat gelooft de rechtbank niet. Dat er kinderporno op zijn computer staat, viel niet te ontkennen. Maar de foto's daartussen van een 13-jarig Rotterdams meisje kunnen hem niet worden aangerekend, vindt de rechtbank. Ze heeft de foto's zelf gemaakt en gestuurd maar het is niet duidelijk welke rol Jack S. daar in speelde. Voor die ontucht spreekt de rechtbank hem vrij, evenals van het mishandelen van een agent.

Anti-sociaal

Officier van Justitie Geerte Burgers eiste vijftien maanden cel plus tbs met dwangverpleging. Daarvoor is eigenlijk een advies van behandelende deskundigen nodig. Jack S. hield echter zijn mond. Desondanks legt de rechtbank toch die maatregel op. Er zijn genoeg oude rapporten en observaties waaruit blijkt dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft met narcistische, antisociale en borderline-kenmerken.