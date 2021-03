Duurste keuken ter wereld heeft diamanten handvatten en kost 1 miljoen dollar

Zie hier: de Equinox One. Geen stroeve keukenlades of rammelende bestekbakken meer, maar een supermoderne keuken die is afgewerkt met roggenleer, diamanten, bladgoud en dalbergiahout. Ook de achterwand, die enkele tonnen kost, is bijzonder. De muur is volledig opgetrokken uit zeer zeldzame kalkstenen, met led-lampjes. Wanneer het licht daarop valt, krijgt de trotse eigenaar een bijzonder kleurenspel te zien.