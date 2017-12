Duizenden werklozen krijgen nog uitkering ondanks taaleis

Baby's in Almelo krijgen verkeerde naam door onduidelijke digitale aangifte

6 december ALMELO – De digitale geboorteaangifte via de iPad in een ziekenhuis in Almelo leidt tot kostbare fouten in de burgerlijke stand. De rechtbank heeft dit jaar al drie keer de naam van een baby moeten wijzigen omdat er iets fout was gegaan bij de aangifte.