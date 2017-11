Duizenden statelozen in Nederland, onder wie Angela (3)

Neem Ali, een Palestijn. Maar dat kan hij niet bewijzen, omdat hij geen documenten heeft. Zonder dat bewijs geen nationaliteit. En wie geen nationaliteit heeft, heeft geen documenten. Wie geen documenten heeft, kan geen bankrekening openen, geen legaal werk vinden, geen bestaan opbouwen. Ali leeft in Nederland op straat. Al jaren.



,,Het is een vicieuze cirkel", zegt fotografe Anoek Steketee. ,,Nederland is een bureaucratisch land en we accepteren hier simpelweg niet dat mensen geen documenten of nationaliteit hebben." Steketee portretteerde statelozen in Nederland voor de expositie Document Nederland die nu te zien is in het Rijksmuseum.

Rechten

In dat museum is gisteravond ook een nieuw rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR over statelozen gepresenteerd. Wereldwijd gaat het om miljoenen mensen, in Nederland om enkele duizenden.



De UNHCR roept landen op meer te doen om te zorgen dat statelozen aanspraak kunnen maken op dezelfde rechten als mensen mét een nationaliteit.



Op wereldschaal vraagt de vluchtelingenorganisatie aandacht voor de honderdduizenden Rohingya, de moslim-minderheid in Myanmar: zij worden niet erkend als burgers van dat land én vervolgd. In Nederland gaat het om andere groepen: mensen uit voormalige Sovjet-staten of republieken die ontstonden na het uiteenvallen van Joegoslavië en Palestijnse Syriërs die door geen van die landen erkend worden.

Geen bewijs

Of Angela (3), wier moeder zegt uit China te komen, maar dat niet kan bewijzen omdat ze daar nooit is geregistreerd. Dat Angela in Nederland is geboren, geeft haar niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Het is een van de aanbevelingen van de UNHCR: ,,Geef kinderen de nationaliteit van het land waar ze zijn geboren, als ze anders stateloos worden."



In Nederland ligt er een wetsvoorstel waarin staat dat er een procedure zou moeten komen voor het vaststellen van stateloosheid. Want wie officieel stateloos is, heeft al meer rechten dan wie zelfs dat niet kan bewijzen.



Steketee: ,,Maar in die procedure ligt de bewijslast nog steeds bij de stateloze zelf. En dat bewijs is nu juist het probleem."

Document Nederland, Staatloos door Anoek Steketee in het Rijksmuseum, tot 7 januari 2018.

