Duizenden scholieren bij klimaatmars: ‘We moeten nu iets doen’

Als de mars afgelopen is, verandert het Malieveld in een festivalterrein. In het drassige gras zitten groepjes jongens en meiden, voor het podium wordt uitbundig gedanst. De vereniging van bedrijven die iets met duurzame energie doen probeert alvast toekomstige werknemers te paaien en deelt bekertjes warme chocomelk uit.



Een politieagent staat het tafereel glimlachend te filmen. ,,Dit is toch mooi? Ze zijn met minstens twee keer zoveel gekomen dan de 5.000 die we verwachtten. Dat was voor ons wel even spannend, maar alles is heel goed gegaan.’’



Terwijl een groepje scholieres uit Venlo overlegt of ze nog even blijven hangen of gaan shoppen (‘we zijn hier nu toch en hebben de hele dag vrij’), lopen vier meiden met hoofddoekjes naar het station. ,,Wij hebben morgen herkansingen’’, zegt Tuğba Kondakçı uit Rotterdam die in het eindexamenjaar van de havo zit. ,,Daarom is er bijna niemand van onze school, iedereen zit te leren. Maar wat heb je aan een diploma als de aarde straks niet meer leefbaar is? Maar goed, vanmiddag toch maar voor m'n her wiskunde leren.’’