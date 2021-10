Duizenden mensen zijn nog dagelijks in nood: ‘Kiezen tussen eten of luiers’

Volgens hulporganisatie Rode Kruis gaat het in Nederland om naar schatting ruim 19.000 mensen die het nog niet alleen redden. Vooral gezinnen, mensen met lage inkomens en alleenstaande moeders zijn door corona in de problemen geraakt. ‘Behoefte aan voedsel’ blijft volgens het de hulporganisatie voor veel kwetsbare mensen ‘een grote zorg’.

Op hygiëne wordt volgens het Rode Kruis vaak bezuinigd, hoewel dit ook een eerste levensbehoefte is. Directeur Rode Kruis Nederland Marieke van Schaik: ,,We zien dat mensen de keuze moeten maken tussen voedsel, zeep of luiers. Kwetsbare mensen hebben vaak geen geld voor essentiële verzorgingsproducten, zoals maandverband, incontinentieproducten, luiers, tandpasta of wasmiddelen. Als mensen zichzelf en hun huishouden niet goed kunnen verzorgen, maakt dat het voor hen vaak moeilijker om uit hun penibele situatie te komen.”

Voedselhulp

In de taxibranche vielen door corona harde klappen. De Amstelveense taxichauffeur Marco is één van de mensen die niet rond kan komen. ,,Als ik geluk heb moet ik het nu doen met één, misschien twee ritjes op een avond. Dat is gekmakend. En ondertussen doet de hele wereld net of corona al bijna voorbij is, maar voor mij is er nog niets veranderd.’’