Duizenden mensen bij antiracismedemonstraties Zwolle en Maastricht

Ook vandaag zijn er weer twee antiracismedemonstraties in Nederland. Gisteren werd er geprotesteerd in Tilburg en Eindhoven, vandaag in Zwolle en Maastricht. In Zwolle zijn 2500 mensen aanwezig. In Maastricht zijn maximaal 2000 mensen welkom en zijn er inmiddels ruim 1400 aanwezig.

Bij de manifestatie tegen racisme en discriminatie in Zwolle hebben zich vanmiddag 2500 betogers verzameld. Ze vormden om 15.00 uur een zwart hart waarvan een foto vanuit een drone gemaakt werd. Ook vroegen ze aandacht voor Tomy Holten, de ‘Zwolse George Floyd’, die ook bij politiegeweld om het leven kwam. Hij overleed in maart na een arrestatie. ,,Er wordt eerst gemept, dan pas worden vragen gesteld. Tomy Holten heeft dit meegemaakt”, zei demonstrant Louis de Freitas die het publiek kort toe mocht spreken. Het publiek hield om 15.00 uur een minuut stilte.

Eerder deze week sprak de Zwolse organisatie de verwachting uit dat er 200 tot 250 bezoekers naar Zwolle zouden komen. De demonstratie in het Wezenlandenpark is een initiatief van de Zwolse homogemeenschap. ,,Lhbti’ers weten net als de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten wat het is om niet gelijkwaardig behandeld te worden’’, aldus de woordvoerder.

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle richtte zich voorafgaand aan de manifestatie in een tweet tot de betogers. Hij noemde het ‘een belangrijk grondrecht om je mening te kunnen uiten tegen discriminatie’. Met de vuist in de lucht gebald schreeuwden de betogers minutenlang ‘black lives matter’ en ‘no justice no peace’.

Cirkels

In Maastricht zou de demonstratie in eerste instantie op het Vrijthof zijn, maar dat is te klein voor de verwachte toestroom. Daarom is gekozen voor park De Griend aan De Maas. De gemeente had een maximum van 2000 bezoekers gesteld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn zo’n 1400 mensen op het protest afgekomen en ze houden zich goed aan de voorschriften.

De meeste mensen zitten op het gras, zoals door de organisatie is gevraagd. Er zijn cirkels getekend waarin mensen plaats kunnen nemen om de 1,5 meter afstand te bewaren. ,,We hopen mensen wakker te kunnen schudden en willen mensen in de VS laten zien dat we hen steunen”, zei een van de organisatoren.

In zowel Zwolle als Maastricht willen ze voorkomen dat er hetzelfde beeld ontstaat als in Amsterdam en Rotterdam, waar het na afloop bijna alleen maar over de drukte ging.