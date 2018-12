Duizenden jongeren willen naar Project X-feest in Katwijk, buurt maakt zich zorgen

Commotie op basis­school: leerlingen verkleed als Sint of Piet niet welkom

17:40 Consternatie vanmorgen op de Antoniusschool in het Gelderse dorp Alverna: als piet of sint verklede kinderen waren er niet welkom. Pietenmutsen moesten worden afgezet en in de klas blijven toen Sinterklaas naar het schoolplein kwam.