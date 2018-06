Duizenden examens van studenten Engels zoekgeraakt

PostNL zoekt uit wat er precies mis is gegaan, zowel in Nederland als in Engeland. ,,We vinden het heel vervelend voor de betrokkenen'', zegt een woordvoerster. Waar de aangetekende pakketten zijn weet niemand. ,,Ze zitten momenteel niet in ons proces'', is het enige dat PostNL kan melden.



Het gaat om examens van leerlingen van allerlei niveaus, die een extra curriculum volgen (zie kader). Leerlingen op 375 scholen door heel Nederland kunnen de lessen volgen via het in Roosendaal gevestigde instituut. Die worden op de eigen school gegeven, door eigen docenten. Met een certificaat van die opleiding kunnen studenten aantonen dat ze een bepaald niveau beheersen.

Geen spoor

De schriftelijke examens die in mei op 106 scholen zijn afgenomen, zouden in Engeland worden nagekeken, net als de examens van de tientallen andere vestigingen van Anglia over de wereld. Ze worden verstuurd zonder speciaal examenstempel, zoals eindexamens in Nederland krijgen. Maar de papieren gaan wél aangetekend op de post.



Hoewel het de 22 jaar dat Anglia in Nederland bestaat goed ging, blijkt het geen waterdichte manier van verzenden. Nadat de tien dozen examens op 4 juni in Nederland bij PostNL waren afgegeven, zijn ze volgens directeur Arnold Augustijn van Anglia nog maar één keer gezien in de computersystemen: op het postsorteercentrum in Goes. Sindsdien ontbreekt elk spoor.



Augustijn baalt flink van de situatie. Hij heeft deze week de betrokken opleidingen geïnformeerd met een uitgebreide mail. ,,Tot op heden zijn geen van de dozen in Engeland gearriveerd en kan PostNL, ondanks de track & trace-codes, ook niet aangeven waar de dozen nu zijn'', schrijft hij. ,,Ik hecht er waarde aan hier een persoonlijke noot aan toe te voegen, en wil namens ons gehele Anglia Team aangeven hoe zorgwekkend en frustrerend wij deze situatie vinden, voor u en uiteraard voor alle deelnemende leerlingen.''



Op distributiecentra in Nederland en Engeland wordt dagelijks naar de dozen gezocht. ,,Ik kan me niet voorstellen dat tien dozen zomaar kwijtraken. 4000 luister- én schriftelijke toetsen. Dat is een auto vol materiaal.'' PostNL houdt de optie open dat de pakketten verkeerd bezorgd zijn. Die terugkrijgen kost tijd. Gemiddeld drie tot vier weken, aldus een woordvoerder.

Geen studievertraging

Volgens Anglia zijn mensen die dit jaar eindexamen hebben gedaan niet getroffen. Zij hebben volgens Augustijn al in april hun eindtoets voor Anglia gemaakt. ,,Het gaat over het algemeen om mensen die volgend jaar nog dezelfde opleiding volgen. We hebben wat dat betreft de 'mazzel' dat de vakantie eraan komt. Zo lopen hopelijk zo weinig mogelijk mensen vertraging op.'' Daarnaast is het Anglia-diploma voor veel mensen een extraatje. Als daar problemen mee zijn, heeft dat geen direct gevolg voor het eindexamen, zoals op een vmbo in Maastricht wel het geval was.

Scholen pakken het volgens de directeur redelijk goed op, al is het nog allerminst zeker of de dozen ooit nog gevonden worden. ,,Heel vervelend voor onze leerlingen. Maar het is een post-probleem en zeker niet te wijten aan de school'', zegt bijvoorbeeld rector Ad Paulisse van 2College in Tilburg. Enkele leerlingen van de derde klas van zijn school moeten nu thuis afwachten of hun resultaten nog wel tellen.

Moeten de 4000 leerlingen de examens opnieuw maken, als ze niet worden gevonden? Augustijn wil er niet op vooruitlopen en heeft de gedupeerden beloofd direct na de vakantie met meer informatie te komen. ,,We hebben nog een paar weken de tijd. Ik ga er vanuit dat PostNL dit voor die tijd in orde maakt.''

Volledig scherm Van de postzakken met examens van juni is toevallig ook een foto gemaakt, die op de instagrampagina van Anglia staat. © Anglia