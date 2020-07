Duizenden boze boeren morgen opnieuw op pad, negeren aangewezen plek

Actiegroep Farmers Defense Force (FDF) en boerenorganisatie Agractie verwachten duizenden boeren bij de landelijke actiedag. De inzet is duidelijk: de omstreden voermaatregel van minister Schouten moet van tafel. Die wil de ammoniakuitstoot van koeien verminderen door het eiwitgehalte in krachtvoer te verlagen. Gebeurt dat morgen niet niet, dan volgen er waarschijnlijk meer acties op andere plekken in het land.



Boeren uit Noord- en Zuid-Nederland sluiten zich aan bij de actie. De boeren in Limburg vertrekken volgens een woordvoerder al om 04.00 uur naar het midden van het land. Om 08.00 uur verzamelen vijftig tot honderd boeren zich in Drenthe om op pad te gaan. Een woordvoerder van de groep noordelijke boeren zegt dat de trekkers niet op snelwegen zullen rijden. Volgens hem is het mogelijk om via provinciale en lokale wegen op tijd in De Bilt te zijn. De bijeenkomst daar begint om 13.30 uur.