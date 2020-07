Duizenden boeren dreigen morgen naar Den Haag te gaan: ‘Voermaatregel moet van tafel’

Boeren dreigen vannacht met duizenden tractoren richting Den Haag te gaan uit protest tegen een voermaatregel van minister Carola Schouten (LNV). ,,We laten de gezondheid van onze koeien niet in gevaar komen.’’

De landbouwminister verplicht veehouders hun koeien een eiwit-arm dieet voor te schrijven. Hierdoor wordt er minder stikstof uitgestoten. Het gaat om een tijdelijke maatregel, tussen 1 september en 31 december wordt het eiwit in krachtvoer beperkt. ,,Als we dit niet doen, komt de woningbouw in ons land in gevaar en gaat er een streep door duizenden vergunningen voor nieuwe huizen. Dit veevoerplan is niet ideaal, dat weten wij ook, maar het is de enige manier om op zeer korte termijn minder stikstof uit te stoten. Ook de landbouwsector zal een bijdrage moeten leveren’’, aldus een woordvoerder van minister Schouten.

Zieke dieren

De boeren zijn woedend over de verplichte voermaatregel en vrezen dat hun dieren ziek worden als ze te weinig eiwit binnen krijgen. De afgelopen maanden hebben ze een alternatief plan voorgelegd aan Schouten, maar zonder resultaat. De minister geeft aan dat het plan van de sector zelf op korte termijn te weinig oplevert. ,,Hun alternatief is op zich prima, maar niet voor dit jaar. Het herbergt te veel onzekerheden. Juridisch gezien zijn er te weinig garanties dat stikstofreductie in korte tijd aanzienlijk wordt verminderd. En dat is wel wat de Raad van State ons heeft opgelegd, vandaar dat we bij ons eigen maatregelenpakket blijven’’, aldus de LNV-woordvoerder.

In dit voorstel staat dat er een maximum moet komen voor de hoeveelheid eiwitten. ,,Dan kun je dus niet meer het eiwitdieet van de koe bijsturen door meer voedsel te geven, maatwerk is onmogelijk. Wij zijn vooral bang dat kalveren ziek zullen worden door een te laag eiwitgehalte in het dieet van drachtige koeien. Ook de spieropbouw komt in gevaar. Het is toch van de zotte dat boeren dit zelf niet meer kunnen regelen? Wij kunnen met maatwerk de stikstofreductie voor elkaar krijgen, maar kennelijk zijn juridische argumenten voor Schouten belangrijker dan de gezondheid van onze dieren’’, aldus Ronne Smolders van Agractie.

Vannacht de weg op

Agractie coördineert een nieuw boerenprotest als de Tweede Kamer vanavond akkoord gaat met de voermaatregel van de minister. ,,Dan gaan we met duizenden de weg op. We kunnen de boeren nu al bijna niet meer tegenhouden, zoveel woede is er. Maar we wachten eerst het Kamerdebat in Den Haag af. Als er een politieke meerderheid is die de maatregel verwerpt, dan blijven we thuis. Anders gaan we met z'n allen naar Den Haag. Niet morgenochtend, maar vannacht al’’, voorspelt Agractie-voorzitter Bart Kemp.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kreeg vorige keer nog een stuk kaas van de initiatiefnemers van het eerste grote boerenprotest tegen het stikstofbeleid op het Haagse Malieveld. Een van de initiatiefnemers was toen Agractie. Deze actiegroep coördineert een nieuwe demonstratie tegen de voermaatregel van Schouten.

Koeien in de wei, ze krijgen vanaf september minder eiwit in hun krachtvoer.

