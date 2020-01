Duizenden automobilisten krijgen ten onrechte belastingaanslag na blunder RDW

De RDW sluit niet uit dat er nog steeds diesels rondrijden waarvoor te veel wegenbelasting wordt betaald. De dienst raadt dieselrijders die de nieuwe fijnstofheffing moeten betalen aan de uitstootgegevens van de auto bij de RDW te controleren, navraag te doen bij de officiële merkimporteur en desnoods onder de auto te kruipen om te controleren of er een af fabriek-roetfilter aanwezig is.



Sinds 1 januari moeten eigenaren van oude vervuilende dieselauto’s extra motorrijtuigenbelasting betalen. Die roettaks geldt voor diesels die meer fijnstof uitstoten dan 0,005 gram per kilometer. Dat betreft doorgaans dieselauto’s, bestelauto’s en campers van tien jaar en ouder. De heffing is vijftien procent van het tarief van de wegenbelasting. Voor een gemiddelde oude dieselauto is dat 225 euro per jaar extra.



Het gaat volgens de RDW om zo’n half miljoen dieselauto’s. Het bezit en gebruik van die oude auto’s moet door de verhoogde belasting minder aantrekkelijk worden. De hoop is de dat deze dieselrijders hun oude auto afdanken en een schoner exemplaar aanschaffen.



In de meeste gevallen gaat het om dieselauto’s zonder roetfilter. Dat filter dat 30 tot 95 procent van het roet zou moeten vangen werd pas in 2011 verplicht. De registratie of een auto wel of geen roetfilter heeft, werd pas voor het eerst in 2004 bijgehouden. En bij geïmporteerde auto’s ontbreekt die informatie vaak geheel.

Roettaxheffing

Vorige week kregen 5590 autobezitters een brief van de RDW waarin staat dat de extra belasting van de baan is omdat hun auto tóch een roetfilter af-fabriek blijkt te hebben. De RDW wist dat niet omdat de informatie in het kentekenregister onvolledig is. Dat zou komen omdat het geïmporteerde auto’s betreft waarvan niet alle technische gegevens werden doorgegeven en de fabrikant niet wilde meewerken aan een goede overdracht.

Welke fabrikant onwillig was wil de RDW niet zeggen uit vrees dat andere eigenaren van geïmporteerde diesels massaal bezwaar maken tegen hun aanslag. Volgens de RDW is het goed mogelijk dat er alsnog fouten in de roettaxheffing zitten.

De RDW maakte nog meer fouten met het vaststellen voor welke auto’s de roettax moest gelden . 787 dieselrijders kregen vorige maand een brief waarin de RDW meldde dat de aangekondigde fijnstofaanslag niet doorging. Ze waren aangeslagen omdat in de databank van RDW verkeerde gegevens stonden. De fijnstofuitstoot was vermeld in grammen, terwijl het milligram moest zijn. Dan stond er bijvoorbeeld dat de fijnstofuitstoot 0,45 gram/km was, terwijl het 0,45 milligram/km (dus 0,00045 g/km) had moeten zijn. Auto’s met een waarde van meer dan 0,005 g/km krijgen de fijnstofheffing. Verder waren er ook nog 167 fouten gemaakt doordat de RDW de gegevens niet goed had bijgewerkt.