Duizenden aanhangers de straat op voor Saakasjvili

Ook demonstreerden honderden anderen in de regionale hoofdsteden. De omstreden Saakasjvili verblijft sinds woensdag in Nederland.

De 50-jarige Georgische ex-president, die is getrouwd met Sandra Roelofs uit Terneuzen, had opgeroepen tot de demonstraties nadat hij maandag door de grenswachten in Kiev was gearresteerd en gedeporteerd. Eenmaal Oekraïne uitgezet, reisde hij naar Nederland. Het stel heeft twee kinderen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verleende de ex-president een verblijfsvergunning op basis van gezinshereniging. ,,Ik zal me hier blijven inzetten voor Oekraïne", zei hij na zijn aankomst in Nederland.

Volgens Saakasjvili is Oekraïne nu 'een maffiastaat'. Hij ontpopte zich in Oekraïne als luis in de pels van zijn voormalige bondgenoot, president Petro Porosjenko. Saakasjvili verweet de overheid grootschalige corruptie. Hij kreeg de Oekraïense nationaliteit cadeau, maar die is hem weer afgenomen.