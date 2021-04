Duitsland: Nederland is hoogrisicogebied, negatieve coronatest nodig bij grens

Positiever beeld van transgen­ders: ‘Logisch dat er anno 2021 transgen­der Kamerlid is’

1 april Is de entree van transgender Kamerlid Lisa van Ginneken in de politiek een doorbraak of hebben mensen die van de norm afwijken nog een lange weg te gaan? ,,Ik maak me niet druk om zo’n René van der Gijp met pruik.’’