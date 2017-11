Duitsers enthousiast over Nederlandse bajeskalender

De speciale coldcasekalender die is verspreid in alle Nederlandse gevangenissen, gaat de grens over. De Duitse politie heeft interesse om een eigen kalender te maken en die uit te delen in de Duitse bajes.

Daarover heeft de Nederlandse politie afspraken gemaakt bij een coldcasecongres in Hamburg. ,,Het enthousiasme bij de Duitse collega’s is groot”, vertelt Aart Garssen, landelijk portefeuillehouder cold cases van de Nationale Politie en hoofd van de recherche in Oost-Nederland.

Na een geslaagde proef in vijf gevangenissen werd de coldcasekalender afgelopen juli opgehangen in alle 25 Nederlandse strafinrichtingen. ,,Een belangrijke vraag was: zorgt de kalender voor onrust onder gedetineerden?”, zegt Garssen. ,,Dat was niet het geval en daarom werd de proef uitgebreid naar het hele land.”

Nu hebben ruim 30.000 gedetineerden de kalender in hun cel hangen, met daarop details over 52 onopgeloste levensdelicten en vermissingen: elke week een nieuwe zaak. Zo staat deze week de moord centraal op ‘Jan Patat’ uit Puttershoek, een patatboer die op 3 december 2000 in zijn woning werd overvallen en doodgeschoten. De gouden tip levert nog altijd een beloning op van 15.000 euro. Voor alle 52 zaken telt het tipgeld op tot zo’n 800.000 euro.

,,De kalender bestaat nog nergens anders in de wereld”, zegt Garssen. Bedenker Jeroen Hammer – recherchekundige in Oost-Nederland – zag in Amerika een kaartspel voor gedetineerden met op elke kaart een cold case. ,,Daarvan hebben we in Nederland gezegd: dat spelelement vinden we niet gepast bij serieuze moordzaken. Daarom werd het een kalender.”

Met het kaartspel boekte de Amerikaanse recherche grote successen. ,,Meerdere zaken zijn erdoor opgelost.” Of de proef ook in Nederland een succes is, moet eind december blijken. Dan worden de resultaten verwacht van een uitgebreide evaluatie. ,,Samen met de gevangenissen en het Openbaar Ministerie onderzoeken we wat de kalender heeft opgeleverd”, zegt Garssen.

Blij

Quote De Duitse collega’s willen leren van onze aanpak van cold cases Aart Garssen, landelijk portefeuillehouder cold cases Hij is blij met de belangstelling uit Duitsland. ,,De Duitse collega’s willen leren van onze aanpak van cold cases. Daar zijn in Duitsland ook de mogelijkheden voor: een moord verjaart daar nooit. In Nederland is dat ook zo, maar het geldt pas voor moord- en doodslagzaken vanaf 1988. Oudere zaken kunnen wij niet meer voor de rechter brengen.”



De bajeskalender die in juli werd uitgedeeld aan alle gevangenen is voorzien van teksten in het Spaans, Engels, Russisch en Arabisch. Verder staat er behalve een telefoonnummer ook een postadres op voor schriftelijke tips.



,,De mogelijkheden om cold cases op te lossen zijn de afgelopen jaren flink vergroot”, vertelt Garssen. ,,Sinds de vorming van de Nationale Politie heeft elke regionale eenheid een team dat zich richt op onopgeloste zaken. Ook is het zo dat je vroeger een bloedvlek met de omvang van een stuiver nodig had om een dna-spoor te vinden. Nu heb je al genoeg aan minuscule huidschilfers die achterblijven, bijvoorbeeld op een deurklink.”

Verleiden

De politie is sterk afhankelijk van nieuwe tips om moordzaken op te lossen. ,,We denken dat in Nederland heel veel mensen rondlopen die kennis hebben over onopgeloste zaken. Daarom zijn we begonnen met de kalender: we zoeken naar wegen om die getuigen te verleiden hun verhaal te doen. Doe het niet voor de politie, doe het voor de nabestaanden.”