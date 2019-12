Duindorpse relschoppers gooiden bom onder ME-bus: ‘Van een gewone auto zou niks over zijn geweest’

De beelden zijn door de politie gemaakt in de avond van 3 december . Dat was de vierde dag dat er ongeregeldheden waren in de wijk Duindorp. Tijdens de aanhoudende rellen zijn er tientallen mensen opgepakt.

Vuurwerkbom had kracht van handgranaat

Waarnemend burgemeester Johan Remkes spreekt zich in het NOS-journaal uit tegen het bomincident. ‘Als de ME-bus een personenauto zou zijn geweest was er weinig van over. Dit heeft niks meer met het protest tegen het afgelasten van de vreugdevuren te maken.’ Volgens Paul van Musscher, het hoofd van de Haagse politie, is er diezelfde avond nog een andere bom gevonden in een tuin in de wijk. Die is door de Explosieven Opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. ‘Het was een zelfgemaakt projectiel met de kracht van een handgranaat.’