Duimendraaien op teststraat XL Eindhoven; ‘We staan klaar als er een griepgolf komt’

Met veel verve kondigde minister Hugo de Jonge begin november de komst van twintig Testslocaties XL in Nederland aan. ,,We hebben op hele korte termijn heel veel meer testcapaciteit nodig, zodat als die tweede golf eenmaal gebroken is we er alles aan doen om dat virus er onder te houden”, zei hij bij de aftrap. Voor het opzetten ervan zette hij duizend militairen in.