Duikers vinden telefoon van overleden Patrick (32): ‘Dubbel gevoel’

Een groep duikers heeft de mobiele telefoon van de door een auto-ongeluk om het leven gekomen Patrick (32) in Zoeterwoude teruggevonden. Een emotionele vondst voor de familie, die eindelijk antwoorden hoopt te krijgen over de toedracht van het ongeval.

Patrick sloeg vorig jaar in maart met zijn auto over de kop op de Westeindseweg in Zoeterwoude en kwam in het water terecht. Een boer heeft de auto met zijn tractor deels naar de kant kunnen trekken. Patrick kon uit de auto worden gehaald en werd gereanimeerd, maar is de volgende dag overleden in het ziekenhuis.

Hij werd voor het laatst gezien bij een restaurant en ging hoogstwaarschijnlijk naar huis. Meer weet de familie niet. Opvallend is dat er een half uur ontbreekt tussen het vertrekken van de laatst bekende locatie en het ongeval. „Het is maar anderhalve minuut rijden van de laatst bekende plek naar de plek van het ongeval, de telefoon kan daar eventueel uitkomst in bieden”, verklaart Jochem, één van de duikers.

‘Zoveel vragen’

Moeder Yvette vroeg Jochem en zijn team om hulp. ,,Vorig jaar is mijn oudste zoon dodelijk verongelukt. Hij is met zijn auto op de kop in de sloot beland. We zijn alles kwijt; mobiel, gereedschap… We blijven achter met zoveel vragen.”

Het duikteam van Stichting Recovery Divers twijfelde geen moment. Ze speurden de bodem van de sloot waar de auto in belandde nauwkeurig af, op zoek naar de telefoon en mogelijke andere resten van het auto-ongeluk. „Elk signaaltje van de metaaldetector kan iets zijn. Dit zorgt ervoor dat het een tijd kan duren om te vinden waar je op dat moment naar op zoek bent”, aldus de duiker.

De duikers vinden eerst Patrick zijn trainingsjack. ,,Het geeft een dubbel gevoel. Aan de ene kant staan we tot ons middel in de bagger, maar op dat moment hebben we maar één doel: die spullen naar boven halen.”

Jochem en de rest van het team nemen na de vondst een korte pauze, de telefoon is dan nog zoek. Blikjes, folie... Er wordt daarna van alles gevonden, maar geen telefoon. De duikers raken hun lucht en energie kwijt. Maar net op het laatste moment gaat het signaal af in de koptelefoon. ,,Ik heb ‘m!” Het is de telefoon van Patrick. „Daarna stonden we allemaal met een brok in de keel.”

Teamwork

Vanaf dat moment zijn er alleen maar emoties, bij Yvette en de zus van Patrick, maar ook bij de duikers. Ze zijn op dat moment een echt team. De kantwacht helpt Jochem zijn duikset uit te doen en hij klimt uit het water. Ondanks zijn vieze pak aarzelt Yvette niet om Jochem een knuffel te geven.

De telefoon gaat mee met de ouders van Patrick. De telefoon wordt met speciale technieken uitgelezen, daarmee krijgt de familie hopelijk antwoord op hun vragen. ,,Maar voor nu is de telefoon waar hij hoort: bij de nabestaanden.”

