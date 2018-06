Duikers halen 750 kilo visnetten uit Noordzee

Verloren vistuig zoals netten, vishaakjes met lood en kreeftenkorven, vormt een groot gevaar voor vissen, kreeften en krabben. De dieren kunnen erin verstrikt raken en vervolgens sterven. Visnetten zijn zo ontworpen dat zij sterk zijn en niet snel afbreken in zee en wel 600 jaar kunnen blijven bestaan. ,,We hebben de Noordzee weer schoner achtergelaten dan we haar aantroffen'', aldus teamleider Ben Stiefelhagen.