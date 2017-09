DSW verlaagt premie én eigen risico in 2018

Nederlander verdwijnt op vakantie in Duitsland, dorp doorzocht

25 september Duitse hulpdiensten zoeken al dagenlang naar een vermiste Nederlander in en rond het dorp Ellenz-Poltersdorf. In hun zoektocht naar Frans Routs maakte de politie dit weekend gebruik van een helikopter, een boot, een speurhond en meer dan honderd man. Maar van de verdwenen Routs is tot nu toe nog geen spoor gevonden.