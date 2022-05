Drukte op Schiphol tijdens Hemelvaartsdag: ‘Maar rijen lopen goed door’

Ook op Hemelvaartsdag is het druk op luchthaven Schiphol. Op social media is te zien dat veel mensen in lange rijen staan. Reizigers met een Europese bestemming schatten hun wachttijd om de security te bereiken op ongeveer drie kwartier. Voor intercontinentale vluchten is dat wat korter.

Bij de incheckbalies zelf is het niet overdreven vol. Het zuchten en de verbazing beginnen veelal als de rij voor de security in zicht komt. KLM-medewerksters noemen de situatie op de luchthaven niet veel anders dan andere dagen, al was volgens een van hen het drukste moment van de donderdagochtend al rond 05.00 uur. ,,Toen stond de rij tot aan de snelweg.” Ook zegt zij al een paar keer uitgescholden te zijn.

Op social media delen mensen hun ervaringen. ‘Op de helft van de rij nu, 3 uur al aan het wachten', schrijft een reiziger donderdagochtend vroeg. Hoewel er veelal berichten te lezen zijn over lange wachttijden, zijn er ook berichten waar mensen in de wachtrij hoop uit kunnen putten. Zo is een vrouw drie kwartier na haar aankomst op de luchthaven al door de security heen. ‘Laat je niet afschrikken door de rij, het loopt soepel.’

Automobilisten die langs Schiphol rijden, zien buiten al lange rijen mensen staan. ‘Medelijden met iedereen die vandaag moet vliegen en zo lang in de rij, binnen of buiten, moet staan’, schrijft een mede-passagier.

Piekmomenten

Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat de luchthaven ‘er alles aan doet’ om de wachttijden zo beperkt mogelijk te houden. De oorzaak voor de drukte zijn personeelstekorten ‘in de hele linie’. ,,We blijven extra personeel inzetten waar mogelijk”, aldus de zegsman.

Het kan zijn dat sommige mensen inderdaad snel door kunnen lopen, terwijl anderen urenlang in de rij staan. ,,De piekmomenten verschillen van dag tot dag en van moment tot moment”, legt de woordvoerder uit. ,,We vragen de passagiers om onze collega’s veilig en rustig hun werk te laten doen. Zij doen hun stinkende best om iedereen te helpen. We vinden het heel vervelend dat het gaat zoals het gaat.”

Dagelijks druk

De woordvoerder verwacht dat het tot en met de zomervakantie dagelijks heel druk zal zijn op luchthaven Schiphol. ,,Richting de zomer zijn er vergelijkbare aantallen als tijdens de meivakantie.” Toen moesten vele vluchten worden geannuleerd als gevolg van drukte, personeelstekorten en een staking onder vrachtafhandelaars.

Vakbond FNV is de hoge werkdruk voor beveiligers en afhandelaars van de bagage zat en eist verbeteringen. Als Schiphol niet voor 1 juni met een oplossing komt, volgen er acties.

‘Extra vroeg vertrokken’

De familie Veenhouwer, woonachtig in Friesland, is vanochtend om 04.30 uur vertrokken om er zo zeker mogelijk van te zijn dat ze hun vlucht naar Helsinki halen. ,,Het was lastig om te bepalen wanneer we weg moesten, dus we zijn extra vroeg vertrokken.” De vlucht van de familie gaat rond het middaguur.

Tekst gaat door onder de foto.

Familie Veenhouwer op Schiphol.

De familie Dobbe uit Nieuw Vennep, moet een vlucht van 12.20 uur naar Spanje halen. De vierjarige Floor gaat voor het eerst vliegen. Om 08.00 uur arriveerden ze op de luchthaven. ,,Toen we boekten wisten we nog niet dat er zoveel drukte zou ontstaan op Schiphol. Daar hadden we wel even stress van.” Maar er is geen sprake van chaos, zien ze terwijl de rij doorstroomt.

Familie Dobbe op Schiphol.

