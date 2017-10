Drukste ochtendspits van het jaar door regen, wind en stakende leraren

Een kettingbotsing met zes auto's zorgt op de A58, Breda richting Tilburg, voor 10 kilometer file en een vertraging van 45 minuten. Op de A27 zorgt een kapotte vrachtwagen voor bijna een uur vertraging. Op de A6 richting Amsterdam zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk, één rijstrook is open.



Bijna het hele land behalve het zuidoosten krijgt met die windstoten te maken. Michiel Severin, meteoroloog bij Weerplaza: ,,Op de weg is de reistijd een stuk langer tijdens de ochtendspits. Verder moet je rekening ermee houden dat op sommige wegen, zoals de dijk Lelystad-Enkhuizen (N302), de maximumsnelheid verlaagd is en je echt beide handen aan het stuur moet houden."



Het vliegverkeer zal ook vertragingen oplopen. ,,Ook de treinen kunnen hinder krijgen, met name door takken of bomen op het spoor en gladde sporen door het vastrijden van de herfstbladeren." Zo rijden tussen Leiden en Haarlem geen treinen door een boom op het spoor. Volgens de NS duurt dit tot 12.30 uur.