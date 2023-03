Druk op voortvluchtige ‘Bolle Jos’ verder opgevoerd: vader opgepakt in Rotterdam voor witwassen

Cocaïne

Justitie is al geruime tijd op zoek naar de 31-jarige ‘Bolle’ Jos Leijdekkers die ook wel bekend staat onder de bijnaam ‘Josje Breda’. Hij wordt door opsporingsinstanties beschouwd als een sleutelspeler in de grootschalige handel, import en export van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Naima Jillal. De vrouw verdween in 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto was gestapt.