‘Druk bij Testen voor Toegang, maar loopt goed door’

LIVE | Poels toont zich vanuit de start in eerste bergrit, laatste dag geel voor Van der Poel?

13:34 Mathieu van der Poel start voor de zesde keer in de gele trui, maar de kans bestaat dat de Nederlander de leiderstrui voor het laatst draagt. De achtste etappe in de Tour de France is de eerste echte bergrit. In de finale wachten drie zware beklimmingen. Volg het spektakel in ons liveblog!