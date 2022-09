Drugsdealer urenlang gegijzeld en mishandeld in flatje: ‘Nog nooit zo alleen gevoeld’

Het is iets na middernacht als twee jaar geleden de deurbelcamera van een bewoner van de seniorenflat aan de Langerakbaan in Utrecht een wel heel bizar tafereel vastlegt. De vrouw hoort wat herrie, zoekt er niets achter, maar checkt later toch de beelden van het cameraatje aan haar voordeur. Ze schrikt zich een hoedje. Op de beelden is te zien hoe vijf mannen langslopen, een daarvan heeft een zak over zijn hoofd en zijn handen zijn met tie-wraps vastgebonden.