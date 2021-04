Drugscriminelen infiltreren in haven: ‘Beveiligers kregen stapel bankbiljetten in hun auto gegooid’

Tweede ‘Vughtse wasbeer’ opgehaald door dierenambu­lan­ce; vrijwilli­ger in zijn hand gebeten

6 april Opnieuw is een wasbeer opgedoken in Vught. Ditmaal in het kippenhok dat in de tuin staat van Albert Vesters aan de Loonsebaan. De dierenambulance heeft de wasbeer opgehaald. Een medewerker werd in zijn hand gebeten.