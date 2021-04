‘Drugsbendes infiltreren massaal in rederijen in Rotterdamse haven’

Dappere duif bouwt nest pal naast slechtvalk: ‘Die eten meerdere duiven per dag’

23 april Een duif heeft in Venlo een even bijzondere als gevaarlijke plek uitgekozen om zijn nest te bouwen. Het beestje koos ervoor te broeden in de toren van de Sint Martinusbasiliek, pal naast het nest van een slechtvalk. Dat terwijl slechtvalken regelmatig duif op het menu hebben staan. Het is ook nog eens allemaal live te volgen via een webcam. ,,Ik denk dat het een lopend buffet wordt”, zegt een betrokkene tegen 1Limburg.