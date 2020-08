Drugsbaron Robert Dawes wordt uitgeleverd aan Nederland voor mogelijke betrokkenheid bij moord

Quote Het is geen kleine jongen, dus er zal veel aandacht zijn voor de beveili­ging Pieter van Rest, officier van justitie Dit heeft de rechtbank in Parijs vanmiddag besloten. Dawes werd onlangs in hoger beroep in Parijs tot 22 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens internationale drugshandel. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 48-jarige Dawes (geboren in Engeland) ervan in 2002 opdracht te hebben gegeven voor het liquideren van Gerard Meesters, in zijn woning in Groningen. De schutter kreeg levenslang.



Officier van justitie Pieter van Rest bevestigt het besluit van de Franse rechters. Hij verwacht dat Dawes nog dit jaar voor verhoor wordt overgebracht naar Nederland. ,,We gaan nu met de voorbereidingen daarvan beginnen. Het is geen kleine jongen, dus er zal veel aandacht zijn voor de beveiliging.’’ Van Rest zegt het besluit van de Franse rechters te hebben verwacht.



Het besluit is een stap in een lange procedure die begon toen nabestaanden van Meesters eind 2017 aangifte deden. Zij kunnen niet accepteren dat de vermeende opdrachtgever zich niet voor de moord hoeft te verantwoorden bij de rechter.

22 jaar

De aangifte leidde tot nieuw onderzoek door de Groningse politie naar de betrokkenheid van Dawes. Het horen van Dawes is een onderdeel van dit onderzoek. Op basis van de uitkomsten moet het OM beslissen of de man in Nederland voor de rechter moet verschijnen. Dat besluit wordt na het verhoren van Dawes genomen.



Hoe de rechtsgang zal verlopen als Dawes in Nederland strafrechtelijk wordt vervolgd (en dus voor de rechter moet verschijnen) - terwijl hij in Frankrijk net begonnen is met het uitzitten van 22 jaar celstraf - is vooralsnog onduidelijk.



Koen Meesters - hij was 21 jaar toen zijn vader werd doodgeschoten - reageert verheugd op het besluit. Koen Meesters was in Parijs aanwezig toen Dawes daar vorige maand (in hoger beroep) werd veroordeeld.

Drugskartels

Niet eerder heeft het OM Noord-Nederland te maken gehad met een crimineel van het kaliber Robert Dawes. Het strafproces in Frankrijk gold als de grootste drugszaak die ooit in Frankrijk voor de rechter is gebracht. Dawes opereerde jarenlang vanuit Dubai en Spanje en was over de hele wereld actief. Hij zou rechtstreeks in contact staan met de machtigste drugskartels.



Tijdens de behandelingen van de moordzaak op Meesters tussen 2004 en 2006 viel de naam van Dawes regelmatig in de hoedanigheid van opdrachtgever. Rechercheurs die destijds bij het onderzoek naar de moord op Meesters waren betrokken twijfelden niet aan de rol van Dawes. Een van de rechercheurs verklaarde later tegenover deze krant altijd het gevoel te hebben gehad dat Dawes de hand boven het hoofd werd gehouden. ,,De wil, de echte wil om Robert Dawes aan te pakken, ontbrak destijds bij het Openbaar Ministerie in Groningen’’, aldus de politieman.

Volledig scherm Dawes (L) tijdens zijn arrestatie. © Politiefoto

Wraak

Ook in de jaren na het proces kwam het OM ten aanzien van Dawes niet in actie. Dat veranderde nadat de kinderen van Gerard Meesters eind 2018 aangifte deden. Toenmalig hoofdofficier van justitie Guus Schram, toen net nieuw in het Noorden, besloot de zaak opnieuw te onderzoeken.



Gerard Meesters werd vermoord omdat zijn aan lager wal geraakte zus drugs had gestolen van de criminele organisatie voor wie zij in Spanje koeriersdiensten deed, de organisatie van Robert Dawes. Tijdens de rechtszaak liet de (toen nog) verdachte schutter weten dat het nemen van wraak op onschuldige familieleden een niet ongebruikelijke werkwijze was van Dawes’ organisatie.



Recentelijk verschenen in de Engelse media berichten dat Dawes vanuit zijn Franse cel nog steeds actief is op het criminele pad. Hij zou op grootschalige wijze handelen in beveiligde (niet af te luisteren) telefoontoestellen.