Dronkenlap rijdt met taxi naar Arnhem in plaats van Antwerpen, ritje kost 800 euro

De jongen was zaterdagavond gaan stappen in het centrum van Antwerpen. Hij wilde daarna met een taxi terug naar zijn hotel, dat ook in Antwerpen ligt. Om onbekende redenen gaf hij echter Arnhem als eindbestemming van de taxirit. In het voertuig viel hij vervolgens in slaap.

Nog goed onder invloed van alcohol

‘Bij de taxi troffen wij een jongeman die heerlijk op de achterbank lag te slapen. Eenmaal wakker bleek dat hij nog goed onder invloed was van alcohol. Hij had zelf geen idee waar hij was. Hij was vannacht in Antwerpen wezen stappen. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat hij hier niet eens in de buurt woont en naar zijn hotel in Antwerpen gebracht had moeten worden', aldus de agenten.