'Drinkwater duurder door vervuiling'

,,We komen steeds meer chemische stoffen tegen in onze bronnen die we moeten zuiveren om het drinkwater schoon te houden’’, zegt directeur Hans de Groene van Vewin, de koepel van waterbedrijven. ,,En als we meer gaan zuiveren, gaan de kosten omhoog. We moeten investeren in nieuwe technieken om die stoffen te zuiveren, we moeten zelfs innamepunten tijdelijk sluiten omdat er te hoge concentraties schadelijke stoffen in het aangevoerde water zitten. Dat moet allemaal betaald worden. We proberen dat zoveel mogelijk zelf op te vangen. Maar als er niets verandert aan de lozing van stoffen, zal ook de consument een deel van die rekening moeten gaan betalen.’’ In de afgelopen 15 jaar is de prijs van drinkwater juist stabiel gebleven.

Eén van de gewraakte stoffen is GenX, een verbinding die wordt geloosd door chemiebedrijf Chemours. Oasen, één van de tien waterbedrijven in ons land, is zelfs naar de rechter gestapt om de lozing van die stof terug te dringen. De Groene: ,,Maar voorlopig zit die stof wél in het oppervlaktewater, en dus moeten wij alle zeilen bijzetten om het drinkwater schoon en veilig te houden. Dat kan miljoenen kosten. En zo worden we steeds vaker geconfronteerd met nieuwe chemische stoffen die de kwaliteit van het drinkwater bedreigen.’’

Vergunningen

Volgens de waterbedrijven is ook de vergunningverlening niet in orde. Zo kreeg Chemours een vergunning om GenX te lozen in de Merwede, terwijl al bekend was dat die stof niet in het oppervlaktewater thuishoort. Alleen kwam die kennis niet terecht bij de ambtenaren die de vergunning verleenden. Die vergunningen worden nu alsnog aangescherpt.