Drillrappers Amsterdam draaien de bak in voor wapenbezit en opruiing

De rechtbank in Amsterdam heeft drie mannen veroordeeld in een zogeheten drillrapzaak. Volgens de rechtbank hebben de drie zich schuldig gemaakt aan wapenbezit en twee van hen ook aan opruiing. Het drietal kreeg celstraffen opgelegd van 10 maanden tot 1,5 jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Het drietal (tussen de 19 en 24 jaar oud) nam in februari van dit jaar een kalasjnikov, drie pistolen en munitie mee naar een parkeerplaats in het Amsterdamse Bos. Controle door een surveillerende agent, rond middernacht, leidde tot de aanhouding van een van hen. Ter plaatse bleek dat twee van de drie onderwerp waren van een politieonderzoek naar wapens die te zien zijn in een drillrapvideo waarin zij optreden. De tweede verdachte werd later door een politiehond in de bosjes opgespoord, de derde meldde zich de volgende dag bij de politie.

Verheerlijken van geweld

De kalasjnikov en de munitie werden diezelfde nacht in een tas in de bosjes gevonden. De pistolen werden een dag later gevonden. Tijdens huiszoekingen is nog meer munitie aangetroffen. De kalasjnikov was ook te zien in de vorig jaar uitgebrachte drillrapvideo. De twee verdachten die daarin figureerden, verheerlijkten geweld. In de rap wordt ook gezegd dat rivalen of tegenstanders worden doodgeschoten.

Het Openbaar Ministerie had celstraffen tot vier jaar geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank legde aanmerkelijk lagere straffen op, omdat zij minder van de totale aanklacht bewezen achtte en de verdachten daarom deels vrijsprak.

‘Ernstig strafbaar feit’

De rechtbank neemt de zaak niettemin hoog op. ‘Het oproepen tot het gebruik van geweld, het plegen van levensdelicten en het overtreden van de Wet wapens en munitie door middel van een video is een ernstig strafbaar feit’, zo staat in een van de vonnissen. ‘Daarom vindt de rechtbank het belangrijk dat tegen het verspreiden van een dergelijke opruiende video streng wordt opgetreden. De rechtbank rekent het verdachte zeer aan dat in de video echte vuurwapens zijn gebruikt en er daadwerkelijk schoten te zien zijn.’

