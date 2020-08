Drijfnat thuis omdat die weer-app er toch naast zat. Herkenbaar?

Vijf vragenWacht je al heel de avond op een stevige bui die eindelijk wat koelte brengt in jouw oververhitte woning, blijft het droog. Of denk je net nog boodschappen te kunnen doen voor de storm, komt het op de terugweg met bakken uit de lucht. Zaten de weer- apps er toch naast. Wij vroegen ons af hoe dat toch komt. Vijf vragen en antwoorden:

Hoe moeilijk is het om precies te berekenen waar en wanneer het gaat onweren?

Volgens Buienradar-woordvoerder Max Verhagen is dat bij weer zoals deze week voor voorspel-bedrijven erg lastig. ,,Bij Buienradar vergelijken we dit met popcorn. Je weet dat de maïskorrels gaan poppen tot popcorn maar het is niet te verwachten welke maïskorrel als eerste gaat.” De woordvoerder geeft aan dat een verwachting in dergelijke situaties vooral een indicatie geeft. ,,Geen enkele weerapp of -website kan het exacte tijdstip en de precieze locatie voorspellen.”

Ook bij Weerplaza maken ze een vergelijking met de keuken. ,,Alle ingrediënten voor zware buien zijn aanwezig maar de grote vraag is waar en überhaupt of alles samenvalt.” De voorspel-site schrijft: ,,Op dit soort dagen kunnen zware buien in razend tempo ontstaan. Het kan van nul naar noodweer gaan in een paar minuten tijd.”

Hoe komt Buienradar tot de voorspellingen?

Dat is nog een hele klus. ,,Onze weersverwachting is gebaseerd op weermodellen. Een weermodel berekent de verwachte toestand van de atmosfeer op een bepaald tijdstip”, legt Verhagen uit. ,,Weerstations, radars, schepen, luchtballonnen, satellieten en vliegtuigen meten op land, op zee en in de lucht de actuele weersituatie. Deze waarnemingen worden vervolgens in een supercomputer gestopt en die gaat de weersverwachting berekenen.”

Dat gebeurt niet alleen aan het aardoppervlak maar ook - meerdere keren per dag - in luchtlagen hoger in de atmosfeer. ,,Hieruit volgt het verwachte grote plaatje (bijvoorbeeld ligging van hoge- en lagedrukgebieden). Daaruit volgen parameters zoals temperatuur, bewolking, wind, neerslag en onweer voor locaties in zowel Nederland en andere landen.”

Hoe ontstaat zo'n plensbui waardoor ik drijfnat thuiskom?

Lokaal zware buien ontstaan door convectie. Dat is het opstijgen van warme luchtbellen. ,,De zon verwarmt het aardoppervlak, de lucht daarboven wordt opgewarmd. Tijdens het opstijgen koelt de luchtbel weer af en kunnen de eerste wolkendruppeltjes ontstaan. Hoe langer het proces van convectie en afkoeling plaatsvindt, hoe groter de stapelwolken kunnen groeien. Tot er onweersbuien ontstaan”, vertelt de Buienradar-woordvoerder.

Weerplaza legt op haar site uit: ,,In de warme vochtige lucht zit veel energie verscholen. Wanneer die energie kan worden benut, groeien stapelwolken in explosief tempo en voor je het weet hangt er een flinke onweersbui precies boven je. Dat terwijl op de radarbeelden een kwartier eerder in jouw buurt niets te zien was. Goed naar de lucht kijken is dus belangrijk op dagen zoals vandaag. Radarbeelden die twee uur of verder vooruit gaan, zijn niet geschikt voor dit soort explosieve situaties.”

Wat kan ik verder nog doen voordat ik van huis ga?

,,Een blik op de Buienradar van afgelopen uur kan ook handig zijn. Deze radar geeft een bezoeker inzicht in hoe de buien zich gedragen”, zegt Verhagen. ,,Poppen er nieuwe lokale buien op of verdwijnen ze?” Ook simpelweg naar buiten kijken noemt de woordvoerder nuttig. ,,Sommige wolkenstructuren zoals hoge opbollende stapelwolken of rolwolken zijn een teken van een weeromslag.”

Hebben er deze week meer Brabanders op Buienradar gekeken dan anders?

,,We hebben deze week een stijging van 12 procent gezien in het aantal bezoekers uit Noord-Brabant, vergeleken met de week ervoor”, zegt Verhagen. Brabant staat deze week op de vierde plek van alle provincies, normaal rond de vijfde plek. ,,Een grotere piek zagen we op 16 en 17 juni. Toen trokken zware (onweers)buien over onder meer Brabant. Die veroorzaakten lokaal wateroverlast en bliksemschade. Zo stonden er straten blank in de regio Chaam en een dag later de regio van Helmond.”

Kijk hier naar onze populairste video’s: