Driftende auto schept jongeren bij school in Zwolle, drie gewonden: ‘Ik moest echt rennen’

Het ongeval vond plaats op de rotonde van de Mozartlaan en de Obrechtstraat, vlak voor de school. Er waren veel studenten buiten. ,,We hadden een tussenuur, stonden buiten met een groepje. En die auto kwam aan. Die was aan het driften en verloor de macht over het stuur. Hij tolde op ons in. Ik werd niet geraakt, maar een vriend van mij wel. Volgens mij zijn er meer dan vijftien mensen geraakt", vertelt Juanita Scherpen (21), ooggetuige en student op de school. ,,Ik moest echt rennen, anders was ik ook geraakt.”