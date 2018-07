Drie Vierdaagselopers naar het ziekenhuis gebracht

Momenteel is er onder meer ambulancehulp in het centrum van Bemmel, in de buurt van de route bij Elst en op de Waalbrug in Nijmegen. Eerder vandaag rukten ambulances ook al uit naar Lent. Om twee uur vanmiddag waren vijftien wandelaars door het ambulancepersoneel onderzocht. Twaalf hoefden niet mee in de ambulance.