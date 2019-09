Drie uur in de file op de A6, dan maar ‘chillen in een kruiwagen’

Jelmar Bijkerk en Mike de Vries van stratenmakersbedrijf HJ Infrawerken uit Steenwijk hadden zich hun vrijdagavond héél anders voorgesteld. Op de A6 belandden ze in een file, vlak achter de plek waar een bestelbus en vier personenauto's op elkaar waren gebotst. Hun oponthoud brachten ze uiteindelijk ‘chillend’ door. In de kruiwagens die ze toch bij zich hadden.

,,We hebben er maar het beste van gemaakt. We waren al blij dat we niet de ongelukkigen waren van dat ongeval", zegt Bijkerk. De ondernemer en zijn werknemer De Vries kwamen van een klus terug gistermiddag toen ze op de A6 in de file belandden. ,,We hadden hele andere plannen die avond, maar goed, je verandert er niets aan.”

Flink ongeval

Van de nood een deugd makend, sleepten ze de kruiwagens uit hun werkbus en installeerden zich op de afgesloten snelweg, wachtend tot ze weer konden gaan rijden. ,,Maar het was een flink ongeval", realiseerde Bijkerk zich toen hij twee brandweerwagens, vier ambulances en een aantal politiewagens voorbij zag komen. ,,We stonden daar natuurlijk met meer auto's. De een had water, de ander had wat te eten. Het verbroederde een beetje.”

Respectloos

Bijkerk kreeg wel mee dat allerlei bestuurders ongeduldig werden. ,,Een deel begon te toeteren, een deel reed over de vluchtstrook om maar op hun bestemming te komen. Respectloos. Gelukkig greep de politie in en blokkeerde de vluchtstrook.” Op een gegeven moment werd een deel van de file omgeleid. Zelf stonden ze op 600 meter van het ongeval en konden daar geen gebruik van maken. ,,Maar als iedereen via die route gaat, wordt het daar weer heel druk, dat had niet veel tijd gescheeld.”