Drie tieners gewond bij steekpartij in Haagse winkelstraat: ‘Ik dacht echt dat ik dood ging’

Wat er precies heeft plaatsgevonden bij het warenhuis is nog niet bekend. Bronnen melden aan deze site dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn voor een terroristisch motief bij de steekpartij. De politie houdt nog rekening met alle mogelijke scenario's. Volgens een woordvoerder van warenhuis Hudson's Bay was de steekpartij voor de winkel, niet in de winkel. ,,Er zijn geen personeelsleden van ons bij betrokken.‘’ Loco-burgemeester Revis zegt geschokt te zijn. ,,Ik ben ontzettend geschrokken van het steekincident waar kinderen het slachtoffer van zijn geworden. Op een avond dat heel veel mensen inkopen doen in één van onze drukste winkelstraten, gebeurt zoiets verschrikkelijks”, reageert Revis. De slachtoffers mochten later in de avond het ziekenhuis verlaten.

Groot mes gevonden

Omdat het Black Friday is, zijn er veel mensen in de straat aanwezig. Zij worden gevraagd op afstand te blijven van de winkel. Een aantal mensen vertoonde vervelend gedrag achter de politielinten. Daarop zijn twee personen aangehouden. Veiligheidsdiensten hebben een groot gedeelte van het winkelgebied afgezet om onderzoek te doen. Rechercheurs hebben naast een plantenbak een groot mes gevonden. Naast de Hudson's Bay is er ook een afzetlint voor kledingwinkel Guess gezet. Politie heeft vanavond op meerdere stations in Den Haag gesurveilleerd. Agenten waren aanwezig bij station Laan van NOI en bij de tramhalte Nieuwe Parklaan in Scheveningen. Bij station Oosteinde in Voorburg wordt onderzoek gedaan in een tram die stil is gezet.

Ooggetuigen zagen de paniek

De Westlandse Maud en Priscilla waren in de Stradivarius aan het winkelen toen er plotseling een enorme paniek uitbrak. De twee hebben de steekpartij niet zelf gezien, alleen de chaos die volgde. ,,We waren boven aan het afrekenen en zagen ineens allemaal mensen naar boven rennen. Er werd van alles geroepen, dat er was gestoken en dat er was geschoten. Mensen waren aan het huilen.”



Een stel dat door de Grote Marktstraat liep, zag plotseling een grote menigte op zich af komen rennen. ,,Mensen vielen gewoon neer in de paniek.”



Emma Evers (16) was eerder vanavond met haar moeder sinterklaasinkopen aan het doen. ,,Ik zag opeens allemaal mensen op me af komen rennen. Ik was echt heel erg bang. Ik dacht meteen: ‘dit is een aanslag’. Ik dacht echt dat ik dood ging.” De schrik zit er ook nog flink in bij moeder Brenda Evers. ,,Ik raakte Emma kwijt in de menigte. Het was zo druk en eng.”