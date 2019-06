Drie personen aangehouden na mishandeling van vluchtelinggezin in Enschede

De politie heeft na aanleiding van een eerder geweldincident in de Enschedese wijk Dolphia drie personen aangehouden. Het gaat om twee vrouwen (18 en 33 jaar) en een 35-jarige man. Zij zijn alle drie woonachtig in Enschede.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat een groepje kinderen onenigheid kreeg bij een trapveldje aan het Transvaalplein. Een groep buurtbewoners is vervolgens verhaal gaan halen bij een woning aan de Cronjéstraat. Hier woonde een vluchtelinggezin. Het gezin werd in hun eigen huis belaagd. De man en vrouw zijn hierbij mishandeld in bijzijn van hun kinderen. De politie vermoedt dat de drie aangehouden personen bij deze mishandeling aanwezig zijn geweest. De 33-jarige en 35-jarige verdachten hebben zichzelf op het bureau gemeld.

Lees ook Vluchtelingen belaagd in eigen huis in Enschede Lees meer

Sms-bom

De politie Enschede heeft vorige maand een zogenoemde sms-bom verzonden in het onderzoek naar de mishandeling van het Syrische gezin. Bewoners van de Enschedese wijk kregen massaal een berichtje op hun telefoon, waarin werd opgeroepen informatie over het voorval te delen. Of deze informatie tot de aanhouding van de 18-jarige vrouw leidde is niet bekend.

Het gezin woonde ongeveer vier maanden in de wijk toen het belaagd werd. De Syrische familie is inmiddels elders woonachtig. Burgemeester Van Veldhuizen keurde het ‘aftuigen’ van het Syrische gezin streng af.

Asielzoekerscentrum