Drie patiënten ontslagen uit ziekenhuis na treinongeluk Voorschoten, treinverkeer ligt wekenlang stil

Met videoEr zijn vandaag drie mensen die gewond zijn geraakt bij de treinbotsing in Voorschoten uit het ziekenhuis ontslagen. In totaal liggen er nu nog vijf slachtoffers in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care. Het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag ligt door de botsing tot zeker 18 april stil, meldt ProRail. De werkzaamheden aan het spoor duren langer dan gehoopt.

Het is nog onduidelijk wanneer de bergingswerkzaamheden in Voorschoten kunnen beginnen. ‘Uit een eerste onderzoek blijkt dat extra maatregelen nodig zijn, voordat de berging van de reizigerstrein kan beginnen’, meldt ProRail. Pas nadat de trein is verwijderd kan gestart worden met het herstel van het spoor. ProRail verwacht dat dat niet vóór dinsdag 18 april gebeurt, een week later dan eerder gedacht. Tot die tijd zal het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag in ieder geval niet rijden.

Twee IC-patiënten

Na het ongeluk van dinsdag overleed één persoon en raakten drie mensen dermate ernstig gewond dat ze naar de intensive care moesten. Zij hebben dinsdag operaties ondergaan. Het gaat om zogenoemde multitraumapatiënten, waarmee gedoeld wordt op personen met meerdere en zeer ernstige verwondingen.

Een woordvoerster van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) kan donderdagochtend melden dat één van deze patiënten naar de verpleegafdeling is gebracht, zijn of haar toestand is stabiel. De twee ic-patiënten liggen nog steeds in het LUMC in Leiden. Hun toestand is ernstig maar stabiel. De overige gewonden liggen op de verpleegafdelingen van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het UMC Utrecht.

Na de botsing dinsdag waren tien mensen naar het UMC Utrecht gebracht. Vijf van hen konden na behandeling naar huis, en vijf werden opgenomen. Van deze vijf zijn er gisteren drie mensen uit het ziekenhuis ontslagen.

Onduidelijkheid over aanvang berging

Het is nog onduidelijk wanneer men precies kan beginnen met de herstelwerkzaamheden. ,,De berging is afhankelijk van externe factoren”, zegt een woordvoerder van ProRail. ,,Er moet nog overleg plaatsvinden waar en hoe we de juiste brugconstructie kunnen bouwen om de wagons weg te takelen.” Een lastige klus, want de 150.000 kilo wegende treinstellen staan in een drassig weiland en naast een sloot. Ook is de toegangsweg niet berekend op dit gewicht. ,,Als de constructie eenmaal gebouwd is, begrijp ik dat het weghalen zelf goed te doen is.”

Hijsbedrijf Mammoet moet een constructie plaatsen om de gecrashte intercity te kunnen bergen. Dat is een ingewikkelde operatie en kost tijd, stelt een woordvoerder van ProRail. ProRail kan dan ook geen tijdsindicatie geven voor het bergen van de trein. Er zijn veel factoren die meespelen. Zo loopt er onder andere een waterleiding van Dunea langs het spoor. Die lijkt nu nog intact, maar omdat zwaar materiaal voor de berging nodig is, worden de plannen afgestemd met Dunea. Woensdagavond werden de laatste twee goederenwagons, volgeladen met kalk, geleegd. Deze zijn afgelopen nacht weggereden. Ook de kraanwagen is van het spoor verwijderd.

Volledig scherm Opruimwerkzaamheden daags na een ongeval met een personentrein en een goederentrein, die tegen een bouwkraan botsten. © ANP

